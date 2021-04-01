Перетасовка участников на собраниях Teams
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:42
- Просмотров: 122
Microsoft рада сообщить, что функция перетасовки участников комнат обсуждения теперь доступна в Microsoft Teams Public Preview.
Перетасовка участников на собраниях Teams
Основываясь на ваших отзывах о комнатах обсуждения, Microsoft создала новую возможность, позволяющую гибко назначать участников.
Как организатор собраний, соорганизатор или менеджер комнаты обсуждения, вы можете использовать новые возможности перетасовки для:
• Случайным образом назначайте участников для комнат — как до собрания, так и во время собрания в реальном времени;
• Перетасовать> Всех или Перетасовать> Только неназначенных участников, чтобы равномерно перераспределить участников для существующих комнат;
Как это работает
1. Доступ к функции перетасовки можно получить одним из двух способов:
• Перед собранием (но после отправки приглашения на собрание) и после создания комнат на вкладке Комнаты обсуждения в представлении календаря собрания щелкните Назначить участников. Когда появится окно «Назначить людей в комнаты обсуждения», щелкните выпадающий список «Перетасовать» и назначьте нужным образом;
• Во время собрания щелкните Комнаты> Назначить участников, а затем щелкните выпадающий список «Перетасовать» и назначьте нужным образом;
2. Нажмите кнопку Сохранить.
Узнайте больше о том, как использовать комнаты обсуждения на собраниях Teams.
Доступность
Чтобы иметь возможность использовать эту функцию, пользователи должны быть участниками Teams Public Preview и использовать клиент Teams для Windows или macOS. Другие пользователи не обязаны быть участниками Teams Public Preview.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
Похожие новости
Публичная предварительная версия Microsoft Teams получила поддержку докладчиков в комнатах для обсуждения для собраний
Microsoft Teams скоро получит улучшения в комнатах для обсуждения и улучшенное управление пропускной способностью
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
+5Новостей: 14927
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10097