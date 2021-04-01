Перетасовка участников на собраниях Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:42
  • Просмотров: 122

Microsoft рада сообщить, что функция перетасовки участников комнат обсуждения теперь доступна в Microsoft Teams Public Preview.

Перетасовка участников на собраниях Teams

Основываясь на ваших отзывах о комнатах обсуждения, Microsoft создала новую возможность, позволяющую гибко назначать участников.

Как организатор собраний, соорганизатор или менеджер комнаты обсуждения, вы можете использовать новые возможности перетасовки для:

• Случайным образом назначайте участников для комнат — как до собрания, так и во время собрания в реальном времени;
• Перетасовать> Всех или Перетасовать> Только неназначенных участников, чтобы равномерно перераспределить участников для существующих комнат;

Как это работает

1. Доступ к функции перетасовки можно получить одним из двух способов:

• Перед собранием (но после отправки приглашения на собрание) и после создания комнат на вкладке Комнаты обсуждения в представлении календаря собрания щелкните Назначить участников. Когда появится окно «Назначить людей в комнаты обсуждения», щелкните выпадающий список «Перетасовать» и назначьте нужным образом;
• Во время собрания щелкните Комнаты> Назначить участников, а затем щелкните выпадающий список «Перетасовать» и назначьте нужным образом;



2. Нажмите кнопку Сохранить.

Узнайте больше о том, как использовать комнаты обсуждения на собраниях Teams.

Доступность

Чтобы иметь возможность использовать эту функцию, пользователи должны быть участниками Teams Public Preview и использовать клиент Teams для Windows или macOS. Другие пользователи не обязаны быть участниками Teams Public Preview.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
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