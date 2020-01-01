Реагируйте на комментарии в Word для Windows

Раньше вы набирали ответы вроде «+1», чтобы выразить согласие. Теперь вы можете просто нажать кнопку, чтобы «проголосовать» за ответ, согласиться с мнением или подтвердить, что прочитали отзыв соавтора. Мы слышали от многих из вас, что вы хотели иметь возможность быстрой и легкой передачи своей реакциии на комментарий, как вы можете сделать в веб-версии Word, Teams или других приложениях для социальных сетей. Мы рады доставить!

Функция «Нравится» уже довольно давно используется для онлайн-комментариев.Теперь версия кнопки «Нравится» появится в новом обновлении Microsoft для приложения Word. В посте в блоге компания сообщила, что развертывает новую иконку «Нравится» для комментариев пользователей в Word для Windows.Microsoft заявила:Кнопка с иконкой «Нравится» теперь будет отображаться в правом верхнем углу любого комментария, созданного для документа Word. Вы можете просто нажать на нее, чтобы показать, что вы одобряете комментарий. Вы также можете навести курсор мыши на кнопку, чтобы увидеть, кому еще он понравился. Вы также можете отозвать своё «Нравится» обратно, нажав на кнопку еще раз.Microsoft говорит, что иконка «Нравится» будет недоступна, если документ Word находится в режиме только для чтения. Вы также можете отреагировать на комментарий под верхним комментарием, нажав стрелку вниз. Это позволит вам перемещаться по списку комментариев.Эта новая функция теперь доступна для бета-тестеров Word для Windows, а также для пользователей веб-версии Word. Сейчас она развертывается для пользователей Current Channel (Preview), использующих Version 2305 (Build 16501.20152) или более позднюю версию. Функция «Нравится» будет добавлена в версию Word для Mac в ближайшие несколько недель.Узнать другие подробности можно здесь