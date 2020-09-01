Xbox Series S получает модель на 1 ТБ
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:43
- Просмотров: 0
На мероприятии Xbox Games Showcase 2023 Microsoft анонсировала новую модель консоли Xbox Series S. Новая версия будет выполнена в варианте Сarbon Black. Что еще более важно, эта новая версия будет поставляться с внутренним SSD на 1 ТБ.
Консоль поступит в продажу 1 сентября за $349.99, но предварительные заказы на новую модель Xbox Series S начнутся уже сегодня.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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