Microsoft запустила предварительные заказы на Xbox Series X и Xbox Series S в России
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 22:27
- Просмотров: 59
Компания Microsoft открыла предварительные заказы на Xbox Series X и Xbox Series S в России.
Напомню, что Xbox Series X стоит 45590 рублей, а Xbox Series S – 26990 рублей.
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