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Microsoft запустила предварительные заказы на Xbox Series X и Xbox Series S в России

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 22:27
  • Просмотров: 59
Microsoft запустила предварительные заказы на Xbox Series X и Xbox Series S в России

Компания Microsoft открыла предварительные заказы на Xbox Series X и Xbox Series S в России.

Напомню, что Xbox Series X стоит 45590 рублей, а Xbox Series S – 26990 рублей.
Илья
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