Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.99.76.102
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:33
- Просмотров: 79
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.99.76.102.
Что нового?
• Погода у вас под рукой: Получите доступ к точным погодным условиям в реальном времени в вашем регионе прямо из Skype на настольных платформах. Для получения более подробной информации нажмите иконку погоды, чтобы открыть веб-страницу с полной информацией о погоде;
• Отдельные вкладки «Вызовы» и «Телефон» на мобильных платформах: Наслаждайтесь четким различием между вызовами Skype-to-Skype и Skype-to-Phone. Инициируйте вызовы Skype-to-Skype и создавайте ссылки Skype без особых усилий во вкладке «Вызовы». Вкладка «Телефон» обеспечивает легкий доступ к вашему номеру Skype, балансу счета, доступным подпискам на международные звонки и вариантам пополнения счета Skype;
• Приоритетные контакты Skype во вкладке «Контакты»: Microsoft упростила вкладку «Контакты». Сначала идут контакты Skype для простоты доступа, за которыми следуют остальные контакты. Это изменение доступно на всех платформах;
• Интерактивные запросы в чате Bing: Коснитесь любого запроса чата Bing в чате Bing 1:1, чтобы погрузиться в беседу Bing и отправить выбранный запрос. Запросы случайным образом перетасовываются после каждого взаимодействия и при каждом запуске клиента Skype, что каждый раз обеспечивает разнообразный опыт. Они доступны на всех платформах;
• Набор инструментов Bing: Найдите набор инструментов Bing в правом верхнем углу чата Bing 1:1, предлагающий примеры различных сценариев использования Bing, таких как образование, социальные сети, путешествия, творчество, развлечения, язык, спорт, технологии и многое другое. Набор инструментов Bing доступен на всех платформах;
• Мгновенный доступ к чатам Bing: Новые пользователи теперь могут сразу же получить доступ к чатам Bing, и их не будет сдерживать список ожидания;
• Автовоспроизведение последовательных аудиосообщений: Теперь сообщения, отправленные подряд, могут автоматически воспроизводиться для беспрепятственного прослушивания, доступного на всех платформах;
• Обновленные иллюстрации целевой страницы: Наслаждайтесь свежими, привлекательными визуальными эффектами при первом входе в Skype на настольных платформах. Microsoft также включили ссылку на блог «Что нового в Skype» и упростила организацию собраний с кем угодно через MeetNow;
• Улучшения стабильности и исправления ошибок: Панель поиска блокировала видимость верхнего чата в списке бесед на iPad;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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