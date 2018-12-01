Совместное использование диаграмм из организационных приложений для PowerPoint
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:43
- Просмотров: 81
Microsoft рада сообщить, что пользователи могут обмениваться диаграммами из приложений организации. Это новое дополнение дает отдельным лицам, командам и организациям больше возможностей для внедрения своих данных и идей в свою повседневную работу.
Когда Microsoft провела интеграцию Power BI с PowerPoint, вы сказали Microsoft, что вам нужно делиться диаграммами приложений организации с другими и, в частности, что вы должны иметь возможность встраивования этих диаграмм в свои бизнес-презентации PowerPoint. Начиная с сегодняшнего дня, вы можете достичь этого! Microsoft расширила возможность обмена визуальными ссылками также на диаграммы приложений организации, поэтому вы можете получить ссылку и использовать ее с надстройкой Power BI, чтобы улучшить презентацию с помощью данных и идей из приложений организации.
Новые опции диаграммы общего доступа для визуальных элементов в приложениях организации
Нажмите на изображение для демонстрации
Когда вы щелкаете визуальный элемент в приложении организации правой кнопкой мыши (или используете «…» в заголовке визуального элемента), вы увидите новые опции в пункте меню «Поделиться»: «Ссылка на этот визуальный элемент» и «Открыть в PowerPoint». Как и при совместном использовании диаграммы из отчета в рабочей области, оба варианта создают для вас ссылку, которую вы можете использовать в надстройке Power Bi в своей презентации.
Затем вы вставляете эту ссылку в надстройку Power BI внутри презентации, чтобы улучшить слайд с помощью этой диаграммы.
Все существующие функции, такие как умная аналитика, фильтры, актуальные данные, также доступны для диаграммы.
Эта функция является отличным дополнением к Power BI, и Microsoft рада видеть, как она будет использоваться для улучшения ваших бизнес-презентаций.
Microsoft развертывает эти изменения постепенно, поэтому может пройти несколько недель, прежде чем они станут доступны для всех пользователей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
powerbi.microsoft.com[
powerbi.microsoft.com[
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