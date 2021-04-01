Microsoft запускает Viva Pulse Public Preview для быстрой обратной связи и реакции
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:55
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Сегодня Microsoft объявила, что функция сервиса под названием Viva Pulse теперь доступна в стадии Public Preview.
В посте в блоге Microsoft заявила:
С помощью Viva Pulse менеджеры и руководители проектов могут запрашивать специальные отзывы по темам, чтобы лучше понимать потребности своей команды и реагировать на них в данный момент. Предварительно заполненные, проверенные исследованиями шаблоны опросов помогают сконцентрироваться на таких важных темах, как управление изменениями или рабочие ситуации. Менеджеры и руководители также могут настраивать шаблоны в соответствии с уникальными потребностями своей команды.
После отправки опросов сотрудникам компании руководители проектов могут просматривать результаты в анонимной агрегированной форме. Затем Viva Pulse будет использовать эти результаты, чтобы показать менеджерам некоторые ссылки на предлагаемые ресурсы и возможные идеи о том, что они могут делать дальше с этой информацией. Microsoft добавила:
Эти действенные рекомендации позволяют менеджерам и руководителям проектов убедиться, что точки зрения сотрудников будут услышаны
Администраторы компании должны иметь доступ к роли глобального администратора Microsoft 365, чтобы включить Viva Pulse Public Preview. Дополнительную информацию о том, как запустить новую функцию, можно найти на сайте поддержки Microsoft. Пока неизвестно, когда Viva Pulse станет общедоступной.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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