Microsoft запускает Viva Pulse Public Preview для быстрой обратной связи и реакции

С помощью Viva Pulse менеджеры и руководители проектов могут запрашивать специальные отзывы по темам, чтобы лучше понимать потребности своей команды и реагировать на них в данный момент. Предварительно заполненные, проверенные исследованиями шаблоны опросов помогают сконцентрироваться на таких важных темах, как управление изменениями или рабочие ситуации. Менеджеры и руководители также могут настраивать шаблоны в соответствии с уникальными потребностями своей команды.

Эти действенные рекомендации позволяют менеджерам и руководителям проектов убедиться, что точки зрения сотрудников будут услышаны