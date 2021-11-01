Microsoft выпустила Visual Studio 2022 version 17.6.4
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:14
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Компания Microsoft выпустила Visual Studio 2022 version 17.6.4 . В новой версии исправлена ошибка высокой загрузки процессора при последовательном запуске нескольких тестовых проектов. Это было следствием постоянного опроса данных через testhost, и в этом релизе он отключен. В новой версии также исправлена проблема, из-за которой сохранение файла C++ приводило к зависанию IDE.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
learn.microsoft.com
learn.microsoft.com
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