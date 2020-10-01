Последнее обновление Microsoft Launcher ломает приложение
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 01:18
- Просмотров: 271
Microsoft недавно выпустила новое обновление для Microsoft Launcher , но, к сожалению, похоже, что оно принесло больше вреда, чем пользы.
Согласно различным сообщениям на Reddit и вTwitter, многие пользователи Android сообщают о проблемах после установки последнего обновления Microsoft Launcher на свои телефоны. К сожалению для компании, обновление, похоже, больше всего повлияло на пользователей Surface Duo, так как после обновления он продолжает сбоить и выдавать случайные ошибки.
Microsoft выпустила обновление версии 6.230502.0.1103650 для Microsoft Launcher 26 июня, и с тех пор пользователи сообщают, что приложение не работает на их устройствах. Невозможно узнать, какие изменения были внесены в последнее обновление, поскольку журнал обновлений Google Play Store гласит: «Известные ошибки были исправлены, а производительность улучшена», что в лучшем случае двусмысленно и совершенно бесполезно.
Сообщение об ошибке рекомендует сбросить настройки Microsoft Launcher для исправления проблемы. Хотя это может помочь пользователям, сброс настроек также приведет к удалению кастомизации и настроек. Пользователи на Reddit отметили, что сброс настроек не исправляет проблему. К счастью, сообщение об ошибке Microsoft напоминает пользователям, что сброс Microsoft Launcher приведет к сбросу всех настроек, главного экрана и настроек, и рекомендует перезагрузить телефон перед попыткой сброса лаунчера.
Проблема особенно актуальна для пользователей Surface Duo, которые застряли с Microsoft Launcher. Однако другие пользователи Android могут переключиться на другой лаунчер или использовать лаунчер по умолчанию, пока Microsoft будет исправлять проблему. Microsoft еще не признала проблему, поэтому трудно комментировать сроки выпуска исправления.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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