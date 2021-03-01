Инсайдеры Microsoft 365 на мобильных устройствах и устройствах Mac могут опробовать некоторые новые функции

Если вы когда-либо делали цифровое изображение, вы, вероятно, использовали команду «Обрезать». Это одна из наиболее часто используемых функций при работе с изображениями. Теперь одним щелчком мыши команда «Автообрезка» поможет вам определить наиболее важные части изображения и обрезать остальные.

На этой неделе участники инсайдерской программы Microsoft 365 могут опробовать некоторые новые функции для приложений Mac, iOS и Android. Одна новая функция упрощает обрезку изображений, а другая позволяет пользователям объединять PDF-файлы.В посте в блоге компания сообщила, что инсайдеры Microsoft 365 могут проверить функцию автоматической обрезки в приложениях Word, PowerPoint и Excel для платформ Mac и iOS. Microsoft заявила:Пользователи Mac могут получить доступ к этой функции, вставив изображение в Word, Excel или PowerPoint, затем нажав «Формат изображения» и, наконец, новую опцию «Автообрезка». Владельцы устройств iOS могут добавить изображение в те же приложения, а затем нажать «Изображение», «Обрезать» и, наконец, «Автообрезка».Функцию автоматической обрезки можно использовать только на одном изображении за раз. В настоящее время она также не поддерживает файлы SVG или PDF. Эта функция доступна для инсайдероы Microsoft 365 с Mac в Version 16.76 (Build 23062703) или более поздней версии и на iOS в Version 2.76 (Build 23062804) или более поздней версии.В другом посте в блоге инсайдеры Microsoft 365 на Android, у которых была платная подписка, теперь могут объединять файлы PDF. Все, что нужно сделать пользователям, — это перейти на страницу «Выбор файлов» и выбрать, какие PDF-файлы они хотят объединить. Затем они могут нажать кнопку «Далее» и, наконец, кнопку «Объединить PDF». Вы также можете выбрать порядок, в котором PDF-файлы будут объединяться, прежде чем нажать кнопку «Далее».После объединения файлов они автоматически сохраняются, чтобы вы могли найти их и получить к ним доступ позже. Эта функция доступна для инсайдеров на Android, которые используют Build 16.0.16523.10000 или более позднюю сборку.Узнать другую информацию можно здесь