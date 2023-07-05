Извлекайте страницы из PDF-файлов в мобильном приложении Microsoft 365 для Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 5-07-2023, 21:38
  • Просмотров: 128

Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете извлекать страницы из PDF-файлов в приложении Microsoft 365 для Android.

Извлечение страниц из PDF-файлов в мобильном приложении Microsoft 365 для Android

Если вы хотите извлечь страницы из своих заметок или извлечь ключевые части документа проекта, Microsoft позаботится об этом! Теперь вы можете извлекать страницы из PDF-файлов за один шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция извлечения из PDF является премиум-функцией, для нее требуется подписка на Microsoft 365.

Как это работает

Выберите страницы, которые вы хотите извлечь из PDF, и нажмите кнопку «Извлечь».



Теперь ваши страницы извлечены из PDF и доступны для использования в других документах.



Советы и приемы

• Любой извлеченный PDF-файл, созданный с помощью мобильного приложения Microsoft 365, автоматически сохраняется и доступен для последующего поиска и извлечения;

Доступность

Эта функция доступна инсайдерам, использующим Build 16.0.14223.10000 или более позднюю сборку.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
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