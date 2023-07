Компания Microsoft выпустила Visual Studio Code 1.80.Вот список новых функций:• Улучшения доступности — Доступное представление для лучшей поддержки программы чтения с экрана, звуковые сигналы Copilot;• Улучшенная группа редактора и изменение размера вкладок — Установите минимальный размер вкладки, избегайте ненужного изменения размера группы редактора;• Пропуск подслов при расширении выбора — Контролируйте, использовать ли верблюжий регистр для выбора;• Поддержка изображений терминала — Отображение изображений непосредственно во встроенном терминале.• Расширения Python для mypy и debugpy — Для проверки типов Python и отладки в VS Code;• Удаленные подключения к WSL — Подключайтесь к экземплярам WSL на удаленных компьютерах с помощью туннелей;• Предварительная версия: GitHub Copilot создает рабочее пространство/блокнот — Быстро создавайте проекты и блокноты;• Новый C# в документации VS Code — Узнайте о разработке на C# с помощью расширения C# Dev Kit;Узнать другие подробности можно здесь