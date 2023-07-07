Microsoft выпустила Visual Studio Code 1.80

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 7-07-2023, 21:55
  • Просмотров: 129

Компания Microsoft выпустила Visual Studio Code 1.80.

Вот список новых функций:

• Улучшения доступности — Доступное представление для лучшей поддержки программы чтения с экрана, звуковые сигналы Copilot;
• Улучшенная группа редактора и изменение размера вкладок — Установите минимальный размер вкладки, избегайте ненужного изменения размера группы редактора;
• Пропуск подслов при расширении выбора — Контролируйте, использовать ли верблюжий регистр для выбора;
• Поддержка изображений терминала — Отображение изображений непосредственно во встроенном терминале.
• Расширения Python для mypy и debugpy — Для проверки типов Python и отладки в VS Code;
• Удаленные подключения к WSL — Подключайтесь к экземплярам WSL на удаленных компьютерах с помощью туннелей;
• Предварительная версия: GitHub Copilot создает рабочее пространство/блокнот — Быстро создавайте проекты и блокноты;
• Новый C# в документации VS Code — Узнайте о разработке на C# с помощью расширения C# Dev Kit;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
code.visualstudio.com
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