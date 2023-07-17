Microsoft Teams Public Preview получила полезную функцию

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 17-07-2023, 21:14
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Если вы участвовали в какой-либо онлайн-видеоконференции или собрании, возможно, вы захотите показать что-то остальным виртуальным участникам. Однако обычно это означает перемещение камеры от лица к новому объекту. Сегодня Microsoft добавляет новую функцию в Microsoft Teams, которая позволит пользователям подключать вторую камеру к своему ПК для показа второго видеопотока.

В блоге Microsoft 365 Insider говорится:

Включив второй видеопоток с помощью Teams Content Camera и показав свое личное видео, докладчики могут делиться важным контентом, не теряя связи с участниками звонка.


Очевидно, что для работы этой новой функции вам потребуется две камеры, подключенные к вашему ПК. Если вы используете ноутбук для доступа к собраниям Teams, одна из двух камер может быть встроенной в дисплей веб-камерой, если это возможно.

Чтобы включить второй видеопоток в Teams, сначала вы запускаете Teams, а затем включаете видеокамеры. Затем вы нажимаете на опцию «Поделиться контентом», затем выбираете «Контент с камеры» и, наконец, вы должны нажать на опцию «Видео».

Когда вы войдете в диалоговое окно «Контент с камеры», вам нужно будет выбрать подключенную видеокамеру, которую вы хотите использовать в качестве второй камеры контента. Она должна отличаться от камеры, которую вы будете использовать для основного личного видеопотока на собрании Teams. Как только это будет сделано, вы можете продолжить и настроить параметры для каждой камеры.

Узнать другие подробности можно здесь.

Наконец, вы можете нажать кнопку «Поделиться», чтобы показать остальным участникам собрания Teams то, что находится перед вашей второй камерой, в дополнение к вашей личной камере.
Илья Источник:
neowin.net
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