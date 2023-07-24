Перемещайтесь между изображениями, используя только клавиатуру в веб-версии Word
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- Категория: Microsoft
- Дата: 24-07-2023, 21:02
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Для всех, кто любит использовать сочетания клавиш, Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете использовать несколько новых, чтобы выбирать и перемещаться между изображениями в документах веб-версии Word.
Перемещайтесь между изображениями, используя только клавиатуру
До сих пор вы могли выбирать и перемещаться между картинками в веб-версии Word только с помощью мыши или трекпада. Однако сочетания клавиш являются ключом к тому, чтобы каждый клиент мог использовать приложение и все предлагаемые им функции.
Как это работает
1. Откройте документ в веб-версии Word, который содержит хотя бы одно изображение, а затем нажмите Ctrl+Alt+G на компьютере с Windows или Cmd+Alt+G на Mac. Обратите внимание, что выбрано первое изображение в документе.
2. Для документов с несколькими изображениями нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к следующему изображению в документе.
3. Чтобы перейти к предыдущему изображению в документе, нажмите Shift+Tab.
Советы и приемы
• Нажатие Ctrl+Alt+G всегда будет выбирать первое изображение в документе, независимо от того, где находится ваш текущий выбор;
• Сочетание клавиш Ctrl+Alt+G работает для всех типов изображений, включая встроенные и плавающие;
• Навигация по изображениям не пересекает регионы. Например, если вы находитесь в верхнем или нижнем колонтитуле, навигация по изображениям останется в этих областях;
Доступность
В настоящее время эта функция доступна для всех пользователей веб-версии Word.
Используете Word for Windows или Word for Mac? Узнайте больше о сочетаниях клавиш для этих приложений здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
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