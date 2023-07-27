Опыт Simplified Sharing теперь доступен в приложениях и платформах Microsoft 365
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- Категория: Microsoft
- Дата: 27-07-2023, 00:03
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Обмен файлами, изображениями, ссылками и другим содержимым с людьми иногда может сбивать с толку и отнимать много времени. Сегодня Microsoft анонсировала опыт Simplified Sharing, который должен упростить и ускорить обмен контентом с другими пользователями приложений и служб Microsoft 365.
В сообщении в блоге Microsoft говорится, что диалоговое окно «Поделиться» используется более 800 миллионов раз в месяц в Microsoft 365. Опыт Simplified Sharing будет поддерживать более 50 приложений Microsoft 365 на настольных, веб- и мобильных платформах.
Возможность отправки файла по электронной почте стала проще благодаря новой функции «Поделиться». Microsoft заявляет:
[quote]Если вы хотите отправить кому-то ссылку на файл по электронной почте, просто начните вводить имя, группу или адрес электронной почты, и вам будут предоставлены предложения, основанные на ваших наиболее частых соавторах. У вас также есть возможность добавления краткого сообщения. Как только вы нажмете «Отправить», OneDrive создаст электронное письмо и отправит его выбранным вами получателям![/quote]
По словам компании, возможность копирования файла для отправки тому, кто использует приложение Microsoft 365, также стала проще:
После копирования вы можете вставить его в чат Microsoft Teams, документ или электронное письмо, чтобы предоставить другим доступ к файлу. Если вам нужен более детальный контроль над тем, как другие могут получить доступ к вашему файлу, например, предоставить им права на редактирование, просмотр, проверку или если вы хотите заблокировать загрузки, просто щелкните иконку шестеренки для дальнейшей настройки.[/quote]
Новый опыт «Поделиться» упрощает отправку файлов пользователям за пределами вашего бизнеса или организации, «соблюдая настройки администратора и внешние политики». Новое диалоговое окно «Поделиться» также позволяет пользователям получать доступ к новым меткам чувствительности. Эти метки будут предупреждать людей, которые получают файлы, содержащие конфиденциальную информацию. Дополнительную информацию о новых функциях опыта «Поделиться» можно прочитать на сайте поддержки Microsoft.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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