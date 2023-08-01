Microsoft Teams получает поддержку пространственного звука

Пожалуйста, обратите внимание, что вам понадобится устройство состереозвуком, такое как проводные гарнитуры или ноутбуки со со стереозвуком. Устройства Bluetooth в настоящее время не поддерживаются из-за ограничений протокола. Будет поддерживаться LE Audio следующего поколения с устройствами Bluetooth с поддержкой стереозвука.

Teams Spatial Audio сопоставляет воспринимаемое местоположение звука каждого участника с его видеопредставлением, чтобы пользователям было проще отслеживать, кто говорит, лучше понимать, когда несколько говорящих говорят одновременно, а также снизить утомляемость собрания и когнитивную нагрузку.