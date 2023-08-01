Microsoft Teams получает поддержку пространственного звука

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 1-08-2023, 23:30
  • Просмотров: 131

В марте стало известно, что Microsoft Teams вскоре получит поддержку пространственного звука. Возможно, это заняло немного больше времени, чем ожидалось, но сегодня Microsoft объявила, что новая функция звука в целом доступна для пользователей Teams на настольных компьютерах.

В посте в блоге Microsoft заявила, что пользователям Teams просто нужно зайти в настройки приложения, затем щелкнуть выбор «Устройства», а затем нажать на ползунок Spacial Audio, чтобы включить эту функцию в представлении «Галерея». Она добавила:

Пожалуйста, обратите внимание, что вам понадобится устройство состереозвуком, такое как проводные гарнитуры или ноутбуки со со стереозвуком. Устройства Bluetooth в настоящее время не поддерживаются из-за ограничений протокола. Будет поддерживаться LE Audio следующего поколения с устройствами Bluetooth с поддержкой стереозвука.


Итак, что же такое пространственный звук? Проще говоря, он имитирует то, каково это быть в реальной группе людей, которые разговаривают друг с другом. Люди обычно могут отслеживать, кто говорит в реальной обстановке, а новая поддержка пространственного звука имитирует это с помощью стереодинамиков:

Teams Spatial Audio сопоставляет воспринимаемое местоположение звука каждого участника с его видеопредставлением, чтобы пользователям было проще отслеживать, кто говорит, лучше понимать, когда несколько говорящих говорят одновременно, а также снизить утомляемость собрания и когнитивную нагрузку.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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