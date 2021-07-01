Новое приложение Microsoft Teams может начать развертываться для общей доступности в октябре
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:57
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В марте Microsoft объявила о выпуске новой версии приложения Teams для Windows со значительными улучшениями производительности. Хотя она была доступна в качестве Public Preview с момента её официального анонса, теперь мы можем знать, когда она станет общедоступна.
Согласно недавно обновленному посту дорожной кары Microsoft 365, новое приложение Microsoft Teams может быть официально выпущено в октябре. Это соответствует заявлениям, сделанным в мае Анупамом Паттнаиком, руководителем Microsoft по обновленной версии Teams, который сказал, что к концу 2023 года она станет версией по умолчанию.
Паттнаик также заявил, что новое приложение Teams станет доступно для пользователей Mac, Интернета и VDI позже в 2023 году. В дорожной карте Microsoft 365 говорится, что новое приложение Teams будет общедоступно для «Desktop, Android, Web, Mac, iOS» в октябре.
Хотя это последняя информация о выпуске новой версии Teams, не исключено, что Microsoft может всё изменить в любой момент.
Самым значительным улучшением новой версии Teams является гораздо более высокая производительность по сравнению с текущей версией по умолчанию. Microsoft утверждает, что новая версия Teams будет запускаться в два раза быстрее, чем текущая версия, при этом она будет использовать на 50% меньше памяти и на 70% меньше места диске.
Кроме того, в новой версии пользователи смогут присоединяться к собранию Teams в два раза быстрее, чем в текущем приложении, а переключение между каналами и чатами Teams также будет происходить почти в два раза быстрее.
Помимо улучшения производительности, новое приложение Teams также будет предлагать другие функции, включая упрощенные действия, чтобы уменьшить количество беспорядка для таких вещей, как уведомления, сообщения и т.д. Пользователи также смогут оставаться в новом приложении Teams, даже если они переключаются на другие организации и учетные записи.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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