Microsoft работает над редизайном главной страницы для PowerToys
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:19
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Microsoft работает над совершенно новой главной страницей для PowerToys. Идея состоит в том, чтобы предоставить клиентам «более передовую систему» для первого запуска или запуска после обновления, а также более четкую многофункциональную главную страницу для настроек.
Предстоящий редизайн облегчит определение того, включена или выключена конкретная утилита (и при необходимости запустит или отключит её), предоставит быстрый доступ к сочетаниям клавиш и дополнительным функциям и предложит ссылки на дополнительные настройки для конкретной утилиты.
PowerToys — это система-инкубатор для тестирования новой работы. Некоторые функции включены по умолчанию, другие выключены. В большинстве случаев мы будем включать их по умолчанию. Это время от времени приводит к неожиданным результатам, когда кто-то быстро вызывает функцию «Найти мою мышь» или другие утилиты.
Хотя новая главная страница PowerToys находится в стадии разработки, вы можете увидеть ее ранний макет на изображении ниже. Разработчики также хотят услышать ваши мысли о предлагаемом пользовательском интерфейсе и его функциях, поэтому обязательно напишите им в Twitter или на GitHub.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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