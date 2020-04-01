Microsoft работает над редизайном главной страницы для PowerToys

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:19
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Microsoft работает над совершенно новой главной страницей для PowerToys. Идея состоит в том, чтобы предоставить клиентам «более передовую систему» для первого запуска или запуска после обновления, а также более четкую многофункциональную главную страницу для настроек.

Предстоящий редизайн облегчит определение того, включена или выключена конкретная утилита (и при необходимости запустит или отключит её), предоставит быстрый доступ к сочетаниям клавиш и дополнительным функциям и предложит ссылки на дополнительные настройки для конкретной утилиты.

PowerToys — это система-инкубатор для тестирования новой работы. Некоторые функции включены по умолчанию, другие выключены. В большинстве случаев мы будем включать их по умолчанию. Это время от времени приводит к неожиданным результатам, когда кто-то быстро вызывает функцию «Найти мою мышь» или другие утилиты.

Хотя новая главная страница PowerToys находится в стадии разработки, вы можете увидеть ее ранний макет на изображении ниже. Разработчики также хотят услышать ваши мысли о предлагаемом пользовательском интерфейсе и его функциях, поэтому обязательно напишите им в Twitter или на GitHub.



Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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