Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.103.76.101

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:07
  • Просмотров: 87
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.103.76.101

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.103.76.101.

Что нового?

Улучшения перетаскивания в Skype!

Вы когда-нибудь хотели, чтобы вы могли просто перетаскивать тексты или ссылки прямо в панель сообщений Skype?

Что ж, теперь вы можете, потому что уровень Skype повысился!

Теперь легко перетаскивайте тексты или ссылки прямо на панель сообщений для быстрого редактирования и отправки в веб версию Skype в браузере Edge. Кроме того, поместите их в список бесед, и они будут сохранены как удобный черновик. Смоделированные по образцу функции прямого обмена Android, эти элементы будут аккуратно добавлены в конец вашего текущего черновика, оптимизируя ваш опыт чата.

Улучшения производительности средства выбора GIF в Skype!

Microsoft сосредоточилась на повышении производительности и скорости загрузки средства выбора GIF в Skype для iOS и Android. Команда инженеров сделала все возможное, применив передовые методы оптимизации, чтобы обеспечить вам более плавную работу и еще более точные данные о производительности в будущем.

Раньше пользователи испытывали некоторые сбои, особенно при поиске, но с этими обновлениями эти дни остались позади.

Улучшения стабильности и исправления ошибок:

• Приложение Skype чрезмерно загружало процессор, находясь в простое, на Mac;
• Была бесконечная загрузка при добавлении новой карты для покупок номера Skype в Интернете;
• Задержка «стрелки назад» во время настройки вызова позволяет избежать случайного доступа к меню профиля на Android;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.comanswers.microsoft.com[/url]
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