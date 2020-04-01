Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.103.76.101
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:07
- Просмотров: 87
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.103.76.101.
Что нового?
Улучшения перетаскивания в Skype!
Вы когда-нибудь хотели, чтобы вы могли просто перетаскивать тексты или ссылки прямо в панель сообщений Skype?
Что ж, теперь вы можете, потому что уровень Skype повысился!
Теперь легко перетаскивайте тексты или ссылки прямо на панель сообщений для быстрого редактирования и отправки в веб версию Skype в браузере Edge. Кроме того, поместите их в список бесед, и они будут сохранены как удобный черновик. Смоделированные по образцу функции прямого обмена Android, эти элементы будут аккуратно добавлены в конец вашего текущего черновика, оптимизируя ваш опыт чата.
Улучшения производительности средства выбора GIF в Skype!
Microsoft сосредоточилась на повышении производительности и скорости загрузки средства выбора GIF в Skype для iOS и Android. Команда инженеров сделала все возможное, применив передовые методы оптимизации, чтобы обеспечить вам более плавную работу и еще более точные данные о производительности в будущем.
Раньше пользователи испытывали некоторые сбои, особенно при поиске, но с этими обновлениями эти дни остались позади.
Улучшения стабильности и исправления ошибок:
• Приложение Skype чрезмерно загружало процессор, находясь в простое, на Mac;
• Была бесконечная загрузка при добавлении новой карты для покупок номера Skype в Интернете;
• Задержка «стрелки назад» во время настройки вызова позволяет избежать случайного доступа к меню профиля на Android;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
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