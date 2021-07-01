Новый клиент Microsoft Teams добавит сотрудникам новые способы общения с различными группами

С новым клиентом Teams пользователи теперь могут работать с несколькими арендаторами и учетными записями в окнах бок о бок. Они могут присоединиться к собранию или сотрудничать в канале, размещенном в другом арендаторе, и одновременно создавать сообщения в чате в своем собственном арендаторе. Пользователи могут получать уведомления обо всех учетных записях и арендаторах, добавленных в клиент Teams, независимо от того, какой из них сейчас находится в фокусе.

По мере того, как мы приближаемся к моменту общедоступного выпуска новой версии Microsoft Teams для Windows, мы также начинаем узнавать о ней больше от компании. Сегодня были представлены некоторые новые функции, призванные облегчить пользователям переключение между чатами с разными группами в одной организации.В посте в блоге Microsoft рассказала о новых функциях групп multi-tenant organization (MTO), которые появятся в Teams 2.0. В нем говорилось:В дополнение к добавлению способов одновременного общения с разными группами в одной организации, в Teams также появился новый опыт поиска. Microsoft заявляет, что поиск коллеги по Teams, который находится в другом арендаторе, будет показан только в одном результате поиска в новом приложении для Windows.Поскольку эти функции пока находятся в стадии Public Preview, ИТ-администраторам придется зайти в Microsoft 365 Admin Center и попросить его выполнить полное обновление синхронизации арендаторов предприятия или организации в группе MTO. По словам представителей Microsoft, новые функции должны быть включены без необходимости внесения других изменений в конфигурацию.Хотя новые функции MTO сначала появятся в новом клиенте Teams для Windows, Microsoft заявляет, что другие приложения Teams получат эти функции в ближайшем будущем. То же самое будет и с веб-приложением Teams.Узнать другие подробности можно здесь