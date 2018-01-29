Microsoft выпустила сборку Xbox Build 25398.2160 для инсайдеров кольца Alpha
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:44
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Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 25398.2160 для инсайдеров кольца Alpha.
Новые функции и возможности
Загружайте свои захваты в OneDrive
Теперь вы можете выбрать автоматическую загрузку игровых клипов и скриншотов в облачное хранилище OneDrive! Вы можете включить это в Настройки> Предпочтения> Захват и и общий доступ в разделе «Автоматическая загрузка».
Помимо возможности автоматической загрузки новых захватов, Microsoft создала мастер, который поможет вам создать резервную копию существующих клипов из Xbox Network в OneDrive или на внешнем диске. Вы можете найти это в приложении Captures.
Исправления
• Различные обновления для правильного отображения местных языков на консоли;
• Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;
Известные проблемы
• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• В приложении Xbox Accessories кнопка «Подробнее» в настоящее время не работает;
• Если вы измените настройки языка клавиатуры при открытом приложении Xbox Accessories, изменение вступит в силу после выхода из приложения или перезагрузки консоли;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Реактивный голосовой отчет. Эта функция в настоящее время ограничена английским языком в регионах US, CA, GB, AU, NZ и IE;
• Видеоклипы 4K и/или HDR в настоящее время не загружаются автоматически в облачное хранилище OneDrive. Это будет включено в будущем;
• Видеоклипы и скриншоты автоматически загруженные в OneDrive, в настоящее время загружаются в неправильное место. Скриншоты загружаются в Pictures\, а не в Pictures\Xbox Screenshots, а видеоклипы загружаются в Videos\, а не в Videos\Xbox Game DVR;
• Если вы создаете резервную копию очень большой коллекции захватов (более 1000) в OneDrive, это может занять некоторое время. Пожалуйста, подождите несколько дней, чтобы все появилось;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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