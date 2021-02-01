Прекращение поддержки подключения к серверу Skype for Business в Microsoft Teams Rooms в Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:12
  • Просмотров: 44

В то время как команда продуктов Microsoft Teams быстро выпускает новые функции и возможности для Microsoft Teams Rooms и продолжает внедрять инновации для обеспечения более интеллектуальных, инклюзивных и продуктивных собраний, Microsoft должна прекратить поддержку некоторых устаревших технологий. Microsoft объявляет о прекращении поддержки подключений к серверу Skype for Business для локальных клиентов.

Подключения к серверу Skype for Business для Teams Rooms в Windows

Поддержка онлайн-службы Skype for Business была прекращена в 2021 году. С 1 октября 2023 года Teams Rooms больше не будет поддерживать подключения к серверу Skype for Business, что повлияет на небольшое количество клиентов, использующих локальные конфигурации. Благодаря этому изменению следующие параметры режима собрания больше не будут доступны в настройках приложения Teams Rooms в Windows (version 4.19):

• Только Skype for Business;
• Skype for Business и Microsoft Teams (по умолчанию);
• Skype for Business (по умолчанию) и Microsoft Teams;

Помимо перечисленных выше режимов, все настройки, связанные со Skype for Business, будут удалены из настроек устройства и опыта настройки. Устаревший главный экран, который позволял поддерживать Skype for Business Server в Teams Rooms в Windows, также больше не будет доступен. Ранее в этом году в приложении Teams Rooms для Windows (version 4.16) Microsoft представила обновленный опыт главного экрана, который обеспечивает современный внешний вид и единообразный опыт на всех устройствах Teams. Благодаря этому изменению также будет удалена настройка, используемая для отказа от нового опыта (TeamsRoomsNewExperience).

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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