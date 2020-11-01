Microsoft может выпустить новую версию Microsoft Teams для Mac в сентябре
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:46
- Просмотров: 87
Microsoft тестирует новую версию приложения Teams для Windows с марта. Теперь стало известно, что новое приложение Teams, также известное как Teams 2.0, очень скоро появится на платформе Mac.
Petri сообщает, что общедоступная предварительная версия нового клиента Teams для Mac будет доступна в начале сентября 2023 года. Администраторы, участвующие в программах Public Preview и/или Targeted Release Microsoft 365, должны увидеть переключатель для перехода с текущего клиента Teams для Mac на новое приложение Teams для Mac в ближайшем будущем.
По словам Microsoft, как только начнется тестирование общедоступной предварительной версии нового клиента Teams для Mac, пользователи смогут получить к нему доступ, а затем вернуться к текущему клиенту Teams в любое время.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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