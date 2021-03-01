Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.104.76.103
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:11
- Просмотров: 87
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.104.76.103.
Что нового?
Представление обновленной версии тона Bing на базе искусственного интеллекта в Skype!
Будьте готовы вывести свою игру в чат на совершенно новый уровень! Последнее обновление привносит магию искусственного интеллекта Bing в ваш композитор чата Skype, превращая каждое сообщение в шедевр.
• Переписывайте, как пишете: Когда вы начнете печатать, Microsoft предложит вам более умные, быстрые или более формальные переписывания — на ваш выбор;
• Динамический оверлей: Выберите тон — будь то «Профессиональный», «Повседневный» или даже «Остроумный» — и наблюдайте, как ваши слова мгновенно трансформируются во всплывающем оверлее;
• Прогресс в реальном времени: Больше не нужно гадать! Оверлей включает в себя счетчик и предложения прогресса, позволяя вам быть в курсе каждого этапа процесса переписывания;
• Действия в оверлее: Передумали? Без проблем! Оверлей позволяет:
• Изменить тон: Переключайтесь между различными категориями тонов;
• Копировать: Отправляйте переписанный текст в буфер обмена;
• Обновлять: Заменяйте исходный текст выбранным переписыванием;
• Отменять: Возвращайтесь к исходному тексту;
Пустое состояние: Когда в композиторе ничего нет, Microsoft держит его в чистоте, чтобы ничего не отвлекало. Но если у Bing есть предложение, оно появится снова, как только вы начнете печатать.
Почувствуйте силу творчества, основанного на искусственном интеллекте, и никогда больше не соглашайтесь на скучные сообщения!
Делиться своим профилем в Skype для рабочего стола стало еще проще!
Microsoft упростила предоставление общего доступа к вашему профилю Skype для рабочего стола! Найдите новую иконку общего доступа рядом с заголовком профиля в MePanel. Нажмите на неё, и появится панель «Поделиться профилем». Поделиться стало проще, одним щелчком мыши!
• Легкий обмен профилями: Обратите внимание на новую иконку «Поделиться» рядом с заголовком вашего профиля в MePanel. Один щелчок, и вуаля, ваша панель «Поделиться профилем» открыта для бизнеса!;
• Нажмите и поделитесь: Просто нажмите иконку «Поделиться» и выберите, как вы хотите поделиться своим профилем. Это так просто!;
Улучшения стабильности и исправления ошибок:
• Исправлена проблема, которая требовала входа в систему после получения звонка с закрытым приложением Skype на iOS;
• Решена ошибка, из-за которой учетные данные для входа в систему не сохранялись, даже если на iOS была отмечена опция «Запомнить меня»;
• Улучшена доступность: Метки программы чтения с экрана синхронизированы с видимым текстом для «Skype to Phone» в разделе «Настройки» для единообразного пользовательского опыта;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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