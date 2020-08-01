Microsoft демонстрирует обновленный лаунчер PowerToys Run с визуальными эффектами, похожими на Windows 11

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 03:17
  • Просмотров: 188

Microsoft опубликовала предварительную версию обновленного лаунчера PowerToys Run для Windows 10 и Windows 11. Предлагаемый вариант отличается значительно переработанным пользовательским интерфейсом с визуальными эффектами, соответствующими языку дизайна Windows 11, и новыми функциями.

Вы можете использовать PowerToys Run для запуска приложений, поиска файлов, выполнения вычислений, просмотра веб-страниц, навигации по реестру и многого другого. Это отличная утилита и обязательная замена встроенному и неэффективному поиску Windows 11. Сочетание клавиш по умолчанию для вызова — Alt + Spacebar, но вы можете переназначить его на любую другую доступную комбинацию клавиш.

В предстоящем обновлении PowerToys Run будет выглядеть лучше благодаря акриловому фону, переработанным иконкам плагинов и улучшенным шрифтам. Кроме того, лаунчер предоставит обзор всех активных плагинов, когда поле поиска пусто.


Нажмите на изображение для демонстрации


Информации о том, когда Microsoft планирует выпустить обновлённый лаунчер PowerToys Run, нет. Вы можете найти более подробную информацию об обновлении на GitHub.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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