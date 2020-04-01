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Microsoft выпустила PowerToys 0.53.3

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:08
  • Просмотров: 59
Microsoft выпустила PowerToys 0.53.3

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.53.3.

Вот список исправлений:

#15364 — Снижение производительности PowerToys Run из-за отключения виртуализации списка для повышения скорости прокрутки на некоторых компьютерах;
#15305 — Плагин PowerToys Run Uri имел исключение с неправильным форматом;
#15344 — Сбой PowerToys Run из-за дубликата ключа. Это было связано с тем, что плагин, управляемый сообществом, имел то же имя, что и один из плагинов Microsoft;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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