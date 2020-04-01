Microsoft выпустила PowerToys 0.53.3
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:08
- Просмотров: 59
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.53.3.
Вот список исправлений:
• #15364 — Снижение производительности PowerToys Run из-за отключения виртуализации списка для повышения скорости прокрутки на некоторых компьютерах;
• #15305 — Плагин PowerToys Run Uri имел исключение с неправильным форматом;
• #15344 — Сбой PowerToys Run из-за дубликата ключа. Это было связано с тем, что плагин, управляемый сообществом, имел то же имя, что и один из плагинов Microsoft;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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