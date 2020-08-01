PowerToys получит обновленную утилиту ColorPicker

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:34
  • Просмотров: 30

Пару дней назад Microsoft представила обновленный лаунчер PowerToys Run с внешним видом, напоминающим Windows 11, и новыми функциями. Как оказалось, PowerToys Run — не единственный инструмент, который получит новый интерфейс. Microsoft опубликовала раннюю предварительную версию предстоящей переработки PowerToys Color Picker.

PowerToys Color Picker — это удобная утилита, которая, как следует из названия, позволяет получать цветовые коды в различных форматах, таких как HEX, RGB, HSL, HSV и многих других. Кроме того, PowerToys генерирует палитру, содержащую схожие с выбранными цветовые тона. Вы можете вызвать PowerToys Color Picker, нажав Win + Shift + C, и получить цвет из любого пикселя на экране.

Запрос, опубликованный в репозитории PowerToys на GitHub, описывает предлагаемое изменение:

Этот PR переносит ColorPicker с ModernWpf на WpfUI и представляет новый UX, соответствующий языку дизайна Windows 11.


Вы можете увидеть, как текущий пользовательский интерфейс сравнивается с тем, что будет:



И вот новая версия в действии:


Нажмите на изображение для демонстрации


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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