PowerToys получит обновленную утилиту ColorPicker
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:34
- Просмотров: 30
Пару дней назад Microsoft представила обновленный лаунчер PowerToys Run с внешним видом, напоминающим Windows 11, и новыми функциями. Как оказалось, PowerToys Run — не единственный инструмент, который получит новый интерфейс. Microsoft опубликовала раннюю предварительную версию предстоящей переработки PowerToys Color Picker.
PowerToys Color Picker — это удобная утилита, которая, как следует из названия, позволяет получать цветовые коды в различных форматах, таких как HEX, RGB, HSL, HSV и многих других. Кроме того, PowerToys генерирует палитру, содержащую схожие с выбранными цветовые тона. Вы можете вызвать PowerToys Color Picker, нажав Win + Shift + C, и получить цвет из любого пикселя на экране.
Запрос, опубликованный в репозитории PowerToys на GitHub, описывает предлагаемое изменение:
Этот PR переносит ColorPicker с ModernWpf на WpfUI и представляет новый UX, соответствующий языку дизайна Windows 11.
Вы можете увидеть, как текущий пользовательский интерфейс сравнивается с тем, что будет:
И вот новая версия в действии:
Нажмите на изображение для демонстрации
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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