Обновление Windows Subsystem for Linux за сентябрь 2023 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:46
- Просмотров: 0
Microsoft выпустила новейшее предварительное обновление (version 2.0.0) для Windows Subsystem for Linux (WSL). Новое обновление содержит множество улучшений, включая несколько экспериментальных функций, таких как autoMemoryReclaim и Sparse VHD, которые помогут в управлении кэш-памятью и дисковым пространством.
Microsoft объясняет:
Мы освобождаем фиксированную часть объема памяти вашей виртуальной машины, которая рассчитывается таким образом, что, если ваша виртуальная машина заполнена кэшированной памятью, ее кэш-память обнуляется через 30 минут (например: если у вас 3000 МБ памяти, мы освобождаем 100 МБ каждую минуту).
Кроме того, есть улучшения, связанные с сетью, а также зеркальный режим, который добавляет поддержку IPv6, улучшенную поддержку VPN и многое другое. Помимо зеркального режима, также были добавлены улучшения туннелирования DNS и поддержка брандмауэра.
Вы можете прочитать больше о новой версии WSL на этой странице официального веб-сайта Microsoft.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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