Обновление Windows Subsystem for Linux за сентябрь 2023 года

Мы освобождаем фиксированную часть объема памяти вашей виртуальной машины, которая рассчитывается таким образом, что, если ваша виртуальная машина заполнена кэшированной памятью, ее кэш-память обнуляется через 30 минут (например: если у вас 3000 МБ памяти, мы освобождаем 100 МБ каждую минуту).

Microsoft выпустила новейшее предварительное обновление (version 2.0.0) для Windows Subsystem for Linux (WSL). Новое обновление содержит множество улучшений, включая несколько экспериментальных функций, таких как autoMemoryReclaim и Sparse VHD, которые помогут в управлении кэш-памятью и дисковым пространством.Microsoft объясняет:Кроме того, есть улучшения, связанные с сетью, а также зеркальный режим, который добавляет поддержку IPv6, улучшенную поддержку VPN и многое другое. Помимо зеркального режима, также были добавлены улучшения туннелирования DNS и поддержка брандмауэра.Вы можете прочитать больше о новой версии WSL на этой странице официального веб-сайта Microsoft.