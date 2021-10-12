Обновление Windows Subsystem for Linux за сентябрь 2023 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:46
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Microsoft выпустила новейшее предварительное обновление (version 2.0.0) для Windows Subsystem for Linux (WSL). Новое обновление содержит множество улучшений, включая несколько экспериментальных функций, таких как autoMemoryReclaim и Sparse VHD, которые помогут в управлении кэш-памятью и дисковым пространством.

Microsoft объясняет:

Мы освобождаем фиксированную часть объема памяти вашей виртуальной машины, которая рассчитывается таким образом, что, если ваша виртуальная машина заполнена кэшированной памятью, ее кэш-память обнуляется через 30 минут (например: если у вас 3000 МБ памяти, мы освобождаем 100 МБ каждую минуту).


Кроме того, есть улучшения, связанные с сетью, а также зеркальный режим, который добавляет поддержку IPv6, улучшенную поддержку VPN и многое другое. Помимо зеркального режима, также были добавлены улучшения туннелирования DNS и поддержка брандмауэра.

Вы можете прочитать больше о новой версии WSL на этой странице официального веб-сайта Microsoft.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
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