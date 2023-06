Компания Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11 в Windows Subsystem for Android™ Preview Program. Это обновление (2305.40000.2.0) добавляет долгожданный общий доступ к файлам, обновления настроек и исправления графики.Приложения теперь могут напрямую обращаться к файлам в файловой системе Windows через известные папки Windows (см. подробный пост Microsoft об общем доступе к файлам: #321 • Общий доступ к файлам включен;• Передача файлов с помощью перетаскивания и копирования и вставки!;• Редизайн Windows Subsystem for Android Settings (переименовано просто в «Windows Subsystem for Android»), включая отображение всех установленных приложений Android;• Разрешите приложениям, которые указывают android.hardware.type.pc в своем манифесте, выбирать получение необработанных входных событий;• Улучшения совместимости API Wi-Fi;• Улучшения аппаратной совместимости камеры;• Обновление безопасности ядра Linux;• Обновлена последняя версия Chromium WebView до версии 113;• Обновления безопасности Android 13;Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows . Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github Узнать другие подробности можно здесь