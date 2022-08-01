Компания Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 22:32
- Просмотров: 67
Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11 в Windows Subsystem for Android™ Preview Program. Это обновление (2305.40000.2.0) добавляет долгожданный общий доступ к файлам, обновления настроек и исправления графики.
Общий доступ к файлам
Приложения теперь могут напрямую обращаться к файлам в файловой системе Windows через известные папки Windows (см. подробный пост Microsoft об общем доступе к файлам: #321!
Что нового
• Общий доступ к файлам включен;
• Передача файлов с помощью перетаскивания и копирования и вставки!;
• Редизайн Windows Subsystem for Android Settings (переименовано просто в «Windows Subsystem for Android»), включая отображение всех установленных приложений Android;
• Разрешите приложениям, которые указывают android.hardware.type.pc в своем манифесте, выбирать получение необработанных входных событий;
• Улучшения совместимости API Wi-Fi;
• Улучшения аппаратной совместимости камеры;
• Обновление безопасности ядра Linux;
• Обновлена последняя версия Chromium WebView до версии 113;
• Обновления безопасности Android 13;
Предоставление отзывов
Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows. Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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