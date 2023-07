Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11 в Windows Subsystem for Android™ Preview Program. Это обновление (2306.40000.1.0) включает в себя улучшения дополнительных настроек, исправления для папок OneDrive и несколько запрошенных функций.Узнайте больше об этом: General Availability Announcement . Начните с Amazon Developer Portal • Улучшения совместимости камеры;• Полноэкранный режим с F11 теперь отображает панель задач при наведении курсора мыши, чтобы улучшить опыт с мышью и сенсорным экраном;• Локальная сеть (в Дополнительные настройки — Экспериментальные функции) теперь заменяет Расширенные настройки сети. Приложения Android могут подключаться к устройствам в той же сети во всех версиях Windows, соблюдать правила брандмауэра Windows и работать с VPN;• Общий доступ к пользовательским папкам (в Дополнительные настройки — Экспериментальные функции) теперь дает пользователям возможность изменения своей общей папки по умолчанию;• Теперь подсистема будет запрашивать, если приложение пытается использовать разрешение, которого у подсистемы нет;• Подсистема переключилась с EROFS на EXT4 для дисков только для чтения;• Исправление для папок OneDrive, которые не отображались в приложениях для Android;• Поддержка перетаскивания для большего количества типов файлов (запрос функции «Неподдерживаемые типы MIME при перетаскивании файла в приложении» #335 );• Улучшения для режима «Картинка в картинке» (новые кнопки пользовательского интерфейса в режиме «Картинка в картинке»);• Режим частичной работы теперь включен по умолчанию для устройств с объемом памяти не менее 16 ГБ;• Исправления стабильности для устройств ARM;• Ядро Linux обновлено до 5.15.104;• Обновления безопасности Android 13;Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows . Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github Узнать другие подробности можно здесь