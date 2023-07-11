Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: 11-07-2023, 19:36
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Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11 в Windows Subsystem for Android™ Preview Program. Это обновление (2306.40000.1.0) включает в себя улучшения дополнительных настроек, исправления для папок OneDrive и несколько запрошенных функций.
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Что нового
• Улучшения совместимости камеры;
• Полноэкранный режим с F11 теперь отображает панель задач при наведении курсора мыши, чтобы улучшить опыт с мышью и сенсорным экраном;
• Локальная сеть (в Дополнительные настройки — Экспериментальные функции) теперь заменяет Расширенные настройки сети. Приложения Android могут подключаться к устройствам в той же сети во всех версиях Windows, соблюдать правила брандмауэра Windows и работать с VPN;
• Общий доступ к пользовательским папкам (в Дополнительные настройки — Экспериментальные функции) теперь дает пользователям возможность изменения своей общей папки по умолчанию;
• Теперь подсистема будет запрашивать, если приложение пытается использовать разрешение, которого у подсистемы нет;
• Подсистема переключилась с EROFS на EXT4 для дисков только для чтения;
• Исправление для папок OneDrive, которые не отображались в приложениях для Android;
• Поддержка перетаскивания для большего количества типов файлов (запрос функции «Неподдерживаемые типы MIME при перетаскивании файла в приложении» #335);
• Улучшения для режима «Картинка в картинке» (новые кнопки пользовательского интерфейса в режиме «Картинка в картинке»);
• Режим частичной работы теперь включен по умолчанию для устройств с объемом памяти не менее 16 ГБ;
• Исправления стабильности для устройств ARM;
• Ядро Linux обновлено до 5.15.104;
• Обновления безопасности Android 13;
Предоставление отзывов
Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows. Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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