Предстоящие функции искусственного интеллекта Microsoft Edge помогут писать электронные письма и блоги, а также автоматически группировать вкладки

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:33
  • Просмотров: 88

В четверг Microsoft объявила о том, что в ряде своих приложений и сервисов она полностью переходит на использование функции Copilot. Copilot также будет включена в веб-браузер Microsoft Edge. Сегодня компания представила более подробную информацию о том, как пользователи смогут использовать Copilot в Edge для решения различных задач.



В своем посте в блоге Microsoft сообщила, что в скором времени пользователи смогут запускать Copilot в Edge и вводить подсказку для написания письма кому-либо. Microsoft заявляет:

Просто откройте Copilot в Edge, предложите составить заметку, и Copilot откроет Outlook и напишет за вас электронное письмо. Все, что вам нужно сделать, это просмотреть и нажать «Отправить».




Если вы обновляете веб-сайт или пишете пост в блоге, в Edge появится новая функция под названием Inline Compose, которая позволит пользователям выделить фрагмент текста, а затем просто щелкнуть раздел «Переписать». Она может настроить текст на разные тона или помочь вам написать что-то длиннее.



Еще одна функция, которая появится в Edge, — это автоматическая группировка вкладок. Edge будет использовать искусственный интеллект для перегруппировки вкладок вашего браузера на основе схожих тем, что должно сделать ваши вкладки менее запутанными.

В посте в блоге также упоминается ранее анонсированная функция Bing Shopping, которая будет работать в любом браузере, но лучше всего - в Edge. Microsoft заявляет:

Просто попросите Copilot в Microsoft Shopping помочь вам найти продукт, и она ответит умными вопросами, которые помогут сузить ваш выбор и направят вас к продукту, который соответствует вашим потребностям. Скоро вы также сможете просто поделиться изображением продукта, который ищете, и Copilot поможет вам найти правильный вариант.


Bing Chat Enterprise также скоро появится в мобильном браузере Edge, поэтому сотрудники, находящиеся в командировке, смогут использовать его для помощи с презентациями или вопросов о продуктах и услугах, не прибегая к помощи ПК.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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