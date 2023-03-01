Предстоящие функции искусственного интеллекта Microsoft Edge помогут писать электронные письма и блоги, а также автоматически группировать вкладки

Просто откройте Copilot в Edge, предложите составить заметку, и Copilot откроет Outlook и напишет за вас электронное письмо. Все, что вам нужно сделать, это просмотреть и нажать «Отправить».

Просто попросите Copilot в Microsoft Shopping помочь вам найти продукт, и она ответит умными вопросами, которые помогут сузить ваш выбор и направят вас к продукту, который соответствует вашим потребностям. Скоро вы также сможете просто поделиться изображением продукта, который ищете, и Copilot поможет вам найти правильный вариант.