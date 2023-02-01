Microsoft развертывает новые функции на базе искусственного интеллекта для приложения SwiftKey

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 04:07
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В четверг Microsoft сделала множество анонсов, связанных с искусственным интеллектом и Windows 11. Однако компания также раскрыла некоторые новые функции на базе искусственного интеллекта, которые будут развернуты в приложении Swiftkey для iOS и Android. В сегодняшнем посте в блоге Bing Microsoft рассказала об этих анонсах, которые включают в себя довольно много новых дополнений к приложению.



Одним из крупных анонсов стало появление новой функции фильтра камеры на базе искусственного интеллекта для пользователей Switfkey. Вы можете быстро создавать креативные и забавные фотографии, видео и даже GIF-файлы на своем смартфоне или планшете с помощью более чем 250 инструментов и вариантов фильтров. Некоторые из этих эффектов и линз взяты из Snapchat, что является еще одним примером продолжающегося партнерства Microsoft с Snap.



Еще одна новая функция, которая развертывается, — это кастомные стикеры на базе искусственного интеллекта в приложении Swiftkey. Вы можете использовать клавиатуру, чтобы сделать селфи, а затем, используя возможности Bing Image Creator, создавать новые стикеры на базе своего селфи, которыми можно будет поделиться с другими, включая сторонние приложения, такие как WhatsApp и Messenger.

Если вы используете Swiftkey для отправки текстовых сообщений другим, новая функция редактора может оказаться очень полезной. Функция на базе искусственного интеллекта позволит вам выделить сообщение и получить предложения о том, как улучшить свою грамматику или исправить орфографию и пунктуацию.

Наконец, приложение Swiftkey позволит вам напрямую получить доступ к Bing Image Creator. Просто выберите функцию «Создать», а затем введите текстовую подсказку, чтобы создать новое изображение или произведение искусства, разработанное искусственным интеллектом. Затем вы можете быстро отправить его своим друзьям онлайн. В ближайшее время в Bing Image Creator будет добавлена поддержка более совершенного генератора изображений DALL-E 3 от OpenAI.

Microsoft сообщает, что эти новые функции Swiftkey на базе искусственного интеллекта уже развертываются, хотя некоторым из вас может потребоваться некоторое время, чтобы получить к ним полный доступ.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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