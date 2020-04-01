Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.105.76.205

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:51
  • Просмотров: 91

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.105.76.205.

Что нового?

Организация чата Skype получила новый облик!

Готовы ориентироваться в своих чатах с чутьем и точностью? Microsoft прощается со старыми названиями и представляет более изящный и интуитивно понятный макет. Вот что новенького:

Закрепление доведено до совершенства: Найдите иконку «Закрепить» для вашего любимого чата с ботом Bing. Доступ к Bing еще никогда не был таким простым!;
Избранное с первого взгляда: Ваши избранные чаты теперь отмечены значком «Избранное», что делает их мгновенно узнаваемыми в верхней части списка чатов;
Прятки с избранным: Хотите скрыть избранное? Значок «Избранное» также исчезает, когда вы нажимаете «Скрыть избранное» в фильтре чатов, чтобы обеспечить беспрепятственный просмотр;

Покончите с заголовками «Ваш Copilot с искусственным интеллектом», «Избранное» и «Чаты» и получите организованный и оптимизированный опыт чата. Навигация с учетом нюансов, и пусть разговоры идут своим чередом!

Улучшения стабильности и исправления ошибок:

• Был сбой приложения при перетаскивании одного пользователя в другой чат для создания нового группового чата, а затем при удалении пользователя на рабочем столе и в Интернете;
• Баннер записи звонков исчезал при смене ориентации на Android;
• Заголовок разговора обрезался, если он слишком длинный в ландшафтном режиме на iOS;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.97.76.300

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.97.76.300

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.91.76.304

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.91.76.304

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.87.76.203

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.87.76.203

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.78.76.151

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.78.76.151

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.59.76.26

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.59.76.26




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 1
Гостей: 29
Роботы: Yandex Google
sonics1221
+3  
Новостей: 15121
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10099