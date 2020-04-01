Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.105.76.205
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:51
- Просмотров: 91
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.105.76.205.
Что нового?
Организация чата Skype получила новый облик!
Готовы ориентироваться в своих чатах с чутьем и точностью? Microsoft прощается со старыми названиями и представляет более изящный и интуитивно понятный макет. Вот что новенького:
• Закрепление доведено до совершенства: Найдите иконку «Закрепить» для вашего любимого чата с ботом Bing. Доступ к Bing еще никогда не был таким простым!;
• Избранное с первого взгляда: Ваши избранные чаты теперь отмечены значком «Избранное», что делает их мгновенно узнаваемыми в верхней части списка чатов;
• Прятки с избранным: Хотите скрыть избранное? Значок «Избранное» также исчезает, когда вы нажимаете «Скрыть избранное» в фильтре чатов, чтобы обеспечить беспрепятственный просмотр;
Покончите с заголовками «Ваш Copilot с искусственным интеллектом», «Избранное» и «Чаты» и получите организованный и оптимизированный опыт чата. Навигация с учетом нюансов, и пусть разговоры идут своим чередом!
Улучшения стабильности и исправления ошибок:
• Был сбой приложения при перетаскивании одного пользователя в другой чат для создания нового группового чата, а затем при удалении пользователя на рабочем столе и в Интернете;
• Баннер записи звонков исчезал при смене ориентации на Android;
• Заголовок разговора обрезался, если он слишком длинный в ландшафтном режиме на iOS;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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