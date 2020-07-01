Microsoft анонсировала поддержку Microsoft Lists – MSA Preview для iOS и Android

Мы используем мобильные приложения Microsoft Lists здесь, в Microsoft, для планирования моральных мероприятий, подарков, элементов дорожной карты, командировочных расходов и многого другого — и нам это нравится! Пригласите семью, друзей и коллег для совместного отслеживания информации. Мы знаем, что им это тоже понравится.

В начале 2022 года Microsoft объявила, что расширяет доступ к Microsoft Lists не только для пользователей бизнеса и образования, но и для всех, кто зарегистрировал бесплатную учетную запись Microsoft (MSA). Теперь Microsoft Lists - MSA Preview имеет приложения для iOS и Android.Ранее Microsoft Lists - MSA Preview была доступна для iOS, но только в рамках программы Apple TestFlight. Теперь предварительная версия позволит пользователям учетной записи Microsoft входить в систему с помощью стабильного приложения iOS в Apple App Store и приложения Android в Google Play. Они также могут продолжать получать к нему доступ на веб-сайте List.В своем посте в блоге Microsoft заявила:Напомню, что служба Microsoft Lists предлагает пользователям следующие возможности:• Оставайтесь организованными — Отслеживайте контакты, события на работе и в жизни, уход за домом и многое другое и управляйте ими;• Легко начать — Используйте встроенные шаблоны для создания списков за считанные секунды;• Доступ из любого места — Создавайте и работайте со списками и элементами списков со своих устройств, где бы вы ни находились;• Делитесь и сотрудничайте — Предоставляйте людям доступ к вашей информации и поддерживайте синхронизацию между всеми;• Переключитесь на больший экран — Перейдите с мобильного телефона на компьютер с помощью lists.live.com; не волнуйтесь, ваши данные синхронизируются на всех устройствах — единый источник достоверной информации с несколькими точками входа;• Вход в систему с использованием нескольких учетных записей — Легко переключайтесь между личными и рабочими учетными записями, поддерживая возможность входа в систему с помощью учетной записи Microsoft и идентификатора рабочей или учебной организации для Microsoft 365;Microsoft еще не сообщила, когда она сделает доступ к службе List общедоступным для пользователей бесплатной учетной записи Microsoft.Узнать другие подробности можно здесь