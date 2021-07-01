Microsoft прекратит поддерживать Business Connectivity Services (BCS) в Microsoft 365 30 сентября 2024 года

Хотя прямого перехода от Business Connectivity Services к Power Apps не происходит, она поддерживает современный, ориентированный на облако опыт подключения к внешним данным. Power Apps может интегрироваться с различными службами Microsoft 365 и внешними источниками данных с помощью расширяемой технологии коннекторов, включая SharePoint, Dynamics 365, SQL Server и другие. Она также поддерживает интеграцию с локальными источниками данных через локальный шлюз данных.

Microsoft закроет еще один старый сервис для своих бизнес-клиентов Microsoft 365. Сегодня компания сообщила, что функции Business Connectivity Services (BCS), которые позволяют компаниям использовать данные из внешних источников, будут удалены из SharePoint в Microsoft 365 чуть менее чем через год.Согласно посту в блоге, BCS будет закрыта 30 сентября 2024 года. Это означает, что эти пользователи не смогут получить доступ к внешним спискам, столбцам и типам контента с помощью BCS, а также не смогут использовать гибридные решения BCS.Microsoft заявляет, что компаниям, которые хотят продолжать получать доступ к функциям, предоставляемым BCS в Microsoft 365, следует подумать об использовании платформы Power Apps. Говорится:Компания добавила, что это не повлияет на работу BCS с Sharepoint Server. Он будет продолжать работать как с SharePoint Server 2016, так и с SharePoint Server 2019 до тех пор, пока не закончится их срок службы, что произойдет не раньше 14 июля 2026 года. Microsoft также не планирует прекращать поддержку функций BCS в SharePoint Server Subscription Edition.До даты прекращения поддержки Microsoft начнет блокировать функции BCS «на основе свойств арендатора, установленных клиентом», всего через несколько недель, 30 октября 2023 года. 8 января 2024 года Microsoft начнет по умолчанию блокировать функции BCS для новых арендаторов Microsoft 365, а также для всех арендаторов, которые решили не использовать эти функции с 30 октября 2023 года.Узнать другие подробности можно здесь