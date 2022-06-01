Microsoft выпустила PowerToys 0.74.1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:26
  • Просмотров: 48

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.74.1.

Вот список исправлений:

• #28785 — После попытки расчёта кодировки всех языков в Quick Accent путем объединения кодировок всех языков Microsoft упустила из виду, что некоторые символы отсутствуют ни в одном из языков. Это снова добавит эти символы во все языки;
• #28798 — Исправляет проблемы синтаксического анализа при преобразовании двоичных данных из файлов реестра в Registry Preview;
• #28914 — Исправлена проблема, из-за которой FancyZones автоматически привязывала контекстные меню в некоторых приложениях;
• #28819 — Исправляет SVG Preview, которая игнорировала некоторые файлы с комментариями после оптимизации кода анализа файлов;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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