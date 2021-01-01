Держите свои планировщики в веб-версии Loop
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:01
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Microsoft заявила, что теперь вы можете визуализировать планы Planner в Loop, вставив URL-адрес плана непосредственно на любую страницу Loop.
Держите свои планировщики в веб-версии Loop
Если вы активно используете сайт tasks.office.com (Planner), вы можете перенести все существующие представления доски Planner в рабочие области Loop. Вы можете копировать и вставлять ссылки Planner в электронные письма, цифровые доски, каналы и чаты Teams и начинать совместную работу оттуда.
Microsoft представляет новые функции, такие как повторяющиеся задачи и новые представления, чтобы со временем улучшить ваш опыт.
Как это работает
1. В адресной строке браузера введите tasks.office.com.
2. Откройте существующий план в веб-версии Planner или создайте его.
3. Скопируйте ссылку на план из адресной строки.
4. Откройте другое окно браузера, скопируйте и вставьте ссылку loop.microsoft.com.
5. Откройте или создайте рабочую область.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы узнать больше о Loop, посетите Get started with Microsoft Loop – Microsoft Support.
6. Откройте существующую страницу или создайте ее, нажав кнопку «Добавить страницу или ссылку» на левой панели, а затем нажав «Новая страница».
7. Вставьте скопированную ссылку из шага 3 в тело страницы Loop.
Сценарии, которые можно попробовать
• Чтобы просмотреть несколько досок Planner в одном месте, вставьте разные ссылки Planner с сайта tasks.office.com на одну и ту же страницу Loop;
• Из Loop добавляйте новые задачи и сегменты на доску Planner. Ваши изменения также отобразятся в Planner;
• Обновите карточки доски Planner в Loop:
• Поручайте задачи другим;
• Добавляйте и удаляйте участников;
• Редактируйте сведения о задаче;
• Добавляйте комментарии;
• Перетаскивайте задачи между сегментами;
• Используйте параметры «Группировать по» или «Фильтровать по»;
Требования
Если при попытке доступа к https://loop.microsoft.com вы получаете ошибку, обратитесь к администратору вашей организации, чтобы убедиться, что эта возможность включена.
Вам необходимо войти на сайт https://loop.microsoft.com, используя рабочую учетную запись Microsoft, чтобы вставить ссылку Planner в Loop.
Известные проблемы
• Важно: Если вы удалите задачу, вы не сможете отменить действие;
• Некоторые функции могут быть еще недоступны. Вы можете просмотреть активные функции на сайте tasks.office.com;
Для получения дополнительной информации о Loop и Microsoft Planner и о том, как они работают вместе, посетите
• Get started with Microsoft Loop – Microsoft Support;
• Microsoft Planner for admins – Microsoft Planner | Microsoft Learn;
Доступность
Эта функция доступна всем инсайдерам в Интернете, которые участвуют в Microsoft Loop Technology Adoption Program с активной подпиской на Microsoft 365.
Planner (tasks.office.com) доступен всем пользователям с активной подпиской на Microsoft 365.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
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