Повысьте свою производительность в веб-версии Excel с помощью Power Automate
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- Категория: Microsoft
- Дата: 6-10-2023, 18:07
- Просмотров: 174
Microsoft рада объявить о новой кнопке «Автоматизировать работу» в веб-версии Excel на базе Power Automate, которая упрощает автоматизацию задач и эффективно запускает процессы из любой точки мира. Новая кнопка «Автоматизировать работу» заменяет кнопку «Автоматизировать задачу», расширяя возможности Power Automate для веб-верси Excel, предоставляя доступ к предварительно созданным шаблонам и позволяя пользователям быстро и легко создавать рабочие процессы — в веб-версии Excel.
Начать легко!
Например, вы можете автоматически собирать отзывы клиентов из электронных писем и сохранять их на листе веб-версии Excel с помощью шаблона «Отслеживать входящие электронные письма по псевдониму на листе Excel». С помощью этого шаблона компании могут отслеживать отзывы клиентов в одном централизованном месте, что позволяет легко реагировать на потребности клиентов и улучшать их удовлетворенность.
Нажмите на изображение для демонстрации
Доступность:
Новая кнопка «Автоматизировать работу» в настоящее время доступна в веб-версии Excel для пользователей, у которых есть коммерческая лицензия или лицензия EDU, которая предоставляет доступ к настольным офисным приложениям Microsoft 365 (например, лицензии Office 365 E3 и E5), и Microsoft с нетерпением ждёт ее появления в настольных системах Windows и Mac.
Пожалуйста, обратите внимание, что если у вас нет вкладки«Автоматизация» в веб-версии Excel, то, возможно, ваш администратор отключил эту функцию.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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