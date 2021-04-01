Microsoft анонировала функцию «Навыки» для Microsoft Viva
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:21
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Microsoft добавляет функцию на базе искусственного интеллекта в один из своих онлайн-сервисов. На этот раз это Microsoft Viva, платформа для взаимодействия с сотрудниками компании. Сегодня Microsoft анонсировала новую функцию в Viva под названием «Навыки», которая призвана предоставить работодателям больше информации о способностях своих сотрудников и помочь им добавить новые навыки, если это необходимо.
В своем посте в блоге Microsoft заявила, что, согласно опросу бизнес-лидеров, 82 процента из них утверждают, что их сотрудникам придется приобретать новые навыки, поскольку ИИ начинает использоваться все больше и больше. Новая функция «Навыки» призвана помочь работодателям найти типы навыков, которыми обладает каждый из их сотрудников.
Сотрудники также могут использовать функцию «Навыки» в Viva для подтверждения и управления своими навыками, а также обновлять свою карточку профиля Microsoft 365 этой информацией. Менеджеры могут использовать эту информацию для создания программ обучения и образования для своих сотрудников, чтобы они могли освоить новые навыки, которые им понадобятся для работы в меняющейся рабочей среде.
Microsoft заявляет, что выпустит функцию «Навыки» в Viva в стадии Private Preview до конца года. Пока неизвестно, когда новая функция станет общедоступной, но когда это произойдет, она будет включена в пакет Microsoft Viva.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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