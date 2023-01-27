Просматривайте информацию о взаимодействии после собраний Teams

Информация о вовлеченности особенно полезна для оценки интереса к рассматриваемой теме, а также соответствия формату и структуре собрания. Теперь организаторы собраний могут собирать и просматривать данные об участии в собрании, такие как общее количество реакций, поднятые руки, включенные камеры и т.д. во вкладке «Посещаемость» после окончания собрания или вебинара.

Microsoft добавляет несколько новых способов для людей, которые проводят собрания в Microsoft Teams, чтобы проверить некоторые данные о том, как участники этих собраний отреагировали после окончания мероприятия. Новые функции предоставляются людям, использующим общедоступную предварительную версию Microsoft Teams, а также пользователям Microsoft 365 Targeted Release, имеющим лицензию Premium.В посте в блоге Microsoft 365 Insider компания заявила:Новую функцию довольно просто проверить. Пользователи, организовавшие прошлое собрание, могут перейти на него и щелкнуть панель «Чат». Затем они могут нажать на вкладку «Вовлеченность», чтобы получить такую статистику, как время начала и окончания собрания, а также среднее время присутствия.Для получения более подробной статистики собрания, такой как количество реакций, количество поднятых рук, количество людей, которые включили звук во время собрания и какие участники включили свои камеры, организатор собрания может щелкнуть вкладку «Вовлеченность».В настоящее время эта новая функция доступна только в веб-версии Teams. Согласно сообщению в блоге, вкладки «Посещаемость» и «Вовлеченность» будут добавлены в приложения Teams для Windows и Mac «в ближайшее время», но конкретных сроков, когда эта функция будет добавлена в эти приложения, нет.Microsoft также отмечает, что если участники собрания Teams решили отказаться от настройки отчета о посещаемости в приложении, их состояние вовлеченности не будет отображаться во вкладке «Посещаемость» после собрания.Узнать другие подробности можно здесь