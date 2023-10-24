Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.106.76.206
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- Категория: Microsoft
- Дата: 24-10-2023, 19:09
- Просмотров: 173
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.106.76.206.
Что нового?
Обновленный экран звонков Skype для мобильных устройств
Microsoft очень рада представить своим мобильным пользователям Skype новый экран вызовов. Оцените безупречную функциональность, которая не только не уступает настольной версии, но и доставляет огромное удовольствие от использования в дороге!
• Усовершенствованный макет и элементы управления: Благодаря обновленному гибкому макету элементы управления вызовами были обновлены и реорганизованы в нижнем колонтитуле, отражая изысканность нового дизайна;
• Интуитивно понятный режим фокусировки: Простое нажатие на экран вызова переключает между полноэкранным режимом и представлением элементов управления вызовом;
• Согласованность светлой/темной темы: Независимо от того, являетесь ли вы поклонником светлого режима или любите темноту, Microsoft исправила несоответствия тем, чтобы обеспечить визуально приятный опыт независимо от ваших предпочтений;
• Капитальный ремонт: Microsoft не остановилась на том, что вы видите. Инженеры провели значительную очистку кода, превратив «спагетти» в оптимизированный высокопроизводительный скрипт, который улучшает качество звонков и снижает технические трудности;
• Упрощенный доступ к функциям: Переключение между камерами или режимами просмотра теперь стало проще благодаря меню управления вызовами «...». И все это при сохранении чистоты экрана вызовов;
Погрузитесь в более совершенный интерфейс вызовов, сочетающий в себе красоту и функциональность — и все это у вас на ладони.
Новый опыт камеры в Skype!
В последнем обновлении для Android Microsoft предлагает вам еще более стильную и утонченную камеру. Microsoft обновила функцию камеры, сделав ее более плавной и без сбоев, позволяя создавать безупречные фотографии одним щелчком мыши!
• Привязка, настройка, отправка: Расположение камеры и потоки мультимедиа были обновлены для более быстрой привязки, редактирования и обмена;
• Игра «Улучши свое селфи»: Обнови фотографию своего профиля и другие изображения прямо в приложении с помощью новых крутых фильтров и редактирования!;
• QR Code Magic: Присоединиться к чату или войти в систему? Просто отсканируйте QR-код, и вы в деле;
Представление Bing в чатах Skype 1:1!
Microsoft рада представить Bing в ваших разговорах 1:1 в Skype, привнося немного волшебства на основе искусственного интеллекта и остроумных шуток прямо в окно чата на всех платформах.
• Bing присоединяется к чату: Больше не разговаривайте сами с собой! @Bing теперь ваш любимый собеседник, готовый поделиться умными предложениями, забавными фактами и остроумными междометиями. Ваши чаты 1:1 никогда больше не будут прежними!;
• Взаимодействие на базе искусственного интеллекта: От простых мелочей до полезных предложений — Bing использует возможности искусственного интеллекта, чтобы добавить искры в ваши разговоры. Обсуждаете ли вы планы на ужин или загадки Вселенной, Bing всегда готов внести свой вклад!;
• Свобода выбора: Чувствуете себя тесно? Не беспокойся! Bing уважает ваше пространство. У вас есть возможность поддерживать чат или призрак Bing в любой момент — никаких обид. Ваш чат, ваши правила;
• Оживите свои чаты: С появлением Bing ваши разговоры станут намного интереснее. Приготовьтесь к неожиданным моментам, смеху и более насыщенному и интерактивному общению;
Улучшения стабильности и исправления ошибок:
• Больше никакого бесконечного ожидания — Skype теперь загружается после заставки на Android;
• Попрощайтесь со сбоями при переключении приложений во время звонка на IOS;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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