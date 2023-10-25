Microsoft добавила приложение Workflows в Teams

Microsoft Power Automate — это базовая платформа, которая упрощает автоматизацию процессов и действий путем объединения разрозненных приложений как внутри программ Microsoft 365, так и за их пределами. Весь процесс теперь называется «Рабочие процессы» в Microsoft Teams. Теперь вы можете использовать приложение Workflows для обнаружения, создания, редактирования и управления всеми вашими рабочими процессами.

На обновленной целевой странице выделены новые полезные категории, такие как «Календарь» и «Уведомления», а также показаны самые последние опубликованные шаблоны, которые вы, возможно, пропустили.

Используя мощный искусственный интеллект Power Automate, вы можете просто описать желаемый рабочий процесс, и инструмент спроектирует рабочий процесс с триггерами и действиями, чтобы воплотить его в жизнь!