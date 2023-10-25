Microsoft добавила приложение Workflows в Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 25-10-2023, 19:55
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Многие пользователи Microsoft Teams, вероятно, знакомы с концептом рабочих процессов. Эта функция позволяет пользователям получать обновления о любых задачах, назначенных в Teams, а также о способах управления онлайн-собраниями и способах принятия мер после получения сообщения.

Сегодня Microsoft объявила, что будет более непосредственно интегрировать функции рабочего процесса в приложение Teams. Все начнется с создания специального приложения Workflow внутри Teams.

В посте в блоге Microsoft заявила:

Microsoft Power Automate — это базовая платформа, которая упрощает автоматизацию процессов и действий путем объединения разрозненных приложений как внутри программ Microsoft 365, так и за их пределами. Весь процесс теперь называется «Рабочие процессы» в Microsoft Teams. Теперь вы можете использовать приложение Workflows для обнаружения, создания, редактирования и управления всеми вашими рабочими процессами.


Кроме того, история Teams теперь содержит большое количество шаблонов в разделе «Рабочие процессы» в Teams Store. Многие из них предназначены для программ Microsoft, а другие — от сторонних компаний, таких как Jira, Salesforce, Pipedrive, Bitbucket, Zendesk, Freshdesk и YouTube. В посте в блоге добавлено:

На обновленной целевой странице выделены новые полезные категории, такие как «Календарь» и «Уведомления», а также показаны самые последние опубликованные шаблоны, которые вы, возможно, пропустили.


Teams также добавил новую опцию меню в свой канал и список чатов, которая позволит пользователям создавать и настраивать новые рабочие процессы для каждого чата или канала Teams, в котором вы участвуете. Шаблоны рабочих процессов теперь также можно найти в отдельных чатах.

Это не было бы приложением Microsoft без какой-либо новой функции искусственного интеллекта. Что касается рабочих процессов в Teams, то компания работает над будущей редакцией, которая позволит создавать любой тип по вашему желанию:

Используя мощный искусственный интеллект Power Automate, вы можете просто описать желаемый рабочий процесс, и инструмент спроектирует рабочий процесс с триггерами и действиями, чтобы воплотить его в жизнь!


Пока неизвестно, когда эта система создания рабочих процессов с искусственным интеллектом заработает в Teams.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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