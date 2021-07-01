Microsoft выпустила PowerToys 0.75.1
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:24
- Просмотров: 85
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.75.1.
Вот список исправлений:
• #29491 — Обобщение исправления привязки всплывающих окон приводило к тому, что FancyZones не могла привязать многие приложения. Microsoft отменила это изменение для этого патча и рассмотрит лучшее исправление для будущего релиза;
• #29465 — Недавно Microsoft добавила дополнительные способы для разработчиков плагина PowerToys Run включать различные типы данных в качестве дополнительных параметров для своих плагинов, но они не инициализировались правильно;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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