Microsoft выпустила PowerToys 0.75.1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:24
  • Просмотров: 85

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.75.1.

Вот список исправлений:

• #29491 — Обобщение исправления привязки всплывающих окон приводило к тому, что FancyZones не могла привязать многие приложения. Microsoft отменила это изменение для этого патча и рассмотрит лучшее исправление для будущего релиза;
• #29465 — Недавно Microsoft добавила дополнительные способы для разработчиков плагина PowerToys Run включать различные типы данных в качестве дополнительных параметров для своих плагинов, но они не инициализировались правильно;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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