Классическое приложение Microsoft Teams будет автоматически обновлено до нового приложения после 31 марта 2024 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:00
  • Просмотров: 96

Новая версия приложения Microsoft Teams стала общедоступной менее месяца назад, 5 октября, для пользователей Windows и Mac. На данный момент у пользователей по-прежнему есть возможность переключения между «классической» версией приложения Teams и новой версией. Однако есть слухи, что переход будет относительно коротким.

Ресурс Petri сообщает, что в сообщении в приватном Центре администрирования Microsoft 365 говорится, что классические приложения Teams для Windows и Mac автоматически обновятся до нового приложения Teams после 31 марта 2024 года. Сообщение было сделано для ИТ-администраторов, отвечающих за поддержку Teams в своих компаниях.

Microsoft заявила, что этим администраторам следует подготовиться к автоматическому переходу с классического приложения Teams на новое. Это будет включать настройку политики обновления Teams на «Контролируется Microsoft», а также использование параметра «Только новое Teams».

В сообщении добавлено, что это автоматическое обновление не будет выполняться, по крайней мере на данный момент, для Microsoft Teams Rooms устройств Surface Hub. В настоящее время это также не повлияет на использование классических приложений Teams в системах Virtual Desktop Infrastructure (VDI). На данный момент новые приложения Teams все еще находятся на стадии общедоступной предварительной версии для пользователей VDI.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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