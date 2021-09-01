Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.109.76.101

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:58
  • Просмотров: 102

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.109.76.101.

Что нового?

Новая магия камеры на iOS!

В последнем обновлении для iOS Microsoft предлагает вам еще более стильную и утонченную камеру. Microsoft обновила функцию камеры, чтобы она стала более плавной и без сбоев, позволяя снимать идеальные моменты одним щелчком мыши!

Snap & Polish: Обновленное расположение камеры позволяет быстро делать снимки и редактировать их, превращая каждую фотосессию в легкий процесс;
Революция селфи: Улучшите качество своих фотографий профиля с помощью новых фильтров и редактирования прямо в приложении;
Легкость использования QR-кода: погрузитесь в чаты или войдите в систему с помощью простого сканирования QR-кода. Это бесшовно и безопасно;

Снимайте, редактируйте и делитесь яркими моментами жизни на своем iPhone!

Усовершенствованное сокращение ответов!

Встречайте более чистые и эффективные разговоры в Skype с умным сокращением длинных ответов на сообщения на всех платформах!

Краткое общение: Длинные ответы теперь элегантно сокращены до трех строк, что делает пространство чата более аккуратным;
Полное раскрытие сообщения: Щелкните, чтобы развернуть сокращенные сообщения и с легкостью раскрыть их полную историю;
Визуальная четкость: Мгновенно находите сокращенные сообщения благодаря интуитивно понятным визуальным индикаторам;
Прозрачность пересылки: При пересылке отображается все содержимое сокращенных сообщений, сохраняя контекст;

Будьте готовы к более организованному и свободному от беспорядка Skype, где каждый ответ имеет правильный размер!



Улучшения стабильности и исправления ошибок:

• Теперь фотографии, сделанные в ландшафтном режиме, остаются нетронутыми, даже если вы переключите телефон в портретный режим на Android;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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