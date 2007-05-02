Инсайдеры Office могут установить сборку 13029.20200
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 04:10
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13029.20200).
Excel
Sheet View
Теперь вы можете сортировать и фильтровать свой файл Excel, сотрудничая с другими пользователями с помощью Sheet View. Эта новая функция предотвращает воздействие на вас сортировок и фильтров других пользователей при соавторстве с документом.
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LET - имена в формулах для Excel
Функция LET позволяет вам назвать, а затем использовать вычисление или значение в ваших формулах и увеличить как читаемость (путем предоставления контекста другим), так и производительность (за счет уменьшения количества вычислений выражения). Это имена, но на уровне формулы.
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Создание сводной таблицы из наборов данных Power BI
Вы можете создавать сводные таблицы в Excel, которые подключаются к наборам данных, хранящимся в Power BI, с помощью нескольких щелчков мыши. Это позволяет вам получить лучшее как из сводных таблиц, так и из Power BI.
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Скоростные SUMIFS
Вы когда-нибудь использовали SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIFS, MAXIFS и MINIFS, а также сингулярные аналоги SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF, MAXIF и MINIF для агрегирования большого количества данных? В этом обновлении Excel вы заметите, что эти вычисления заметно быстрее.
Эти функции теперь создают внутренний кэшированный индекс для диапазона столбцов, в которых осуществляется поиск в каждом выражении. Этот кэшированный индекс повторно используется в любых последующих агрегациях, которые извлекаются из того же диапазона.
PowerPoint
Быстрое воспроизведение приходит в видео Microsoft Stream
Microsoft Stream позволяет сотрудникам вашей организации безопасно загружать, просматривать и обмениваться видео. Вы можете поделиться записями уроков, собраний, презентаций, тренингов или других видео, которые нужны вашей команде. Ранее Microsoft включила Stream в качестве одного из поддерживаемых онлайн-источников видео в PowerPoint. За последние несколько месяцев Microsoft значительно улучшила производительность воспроизведения видео. Теперь вы сможете быстрее воспроизводить потоковое видео в своих презентациях PowerPoint.
Outlook
Создавайте опросы в электронной почте быстро и легко
Легко создавать опрос, собирать голоса и просматривать результаты по электронной почте.
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Быстрое повторное открытие элементов из предыдущей сессии
Microsoft добавили возможность быстрого повторного открытия элементов из предыдущей сессии Outlook. Вне зависимости от того, произойдёт ли сбой Outlook или вы закрываете его, вы сможете быстро перезапустить элементы при повторном открытии приложения. Эта функция включена по умолчанию. Чтобы отключить её, перейдите в Параметры> Общие> Параметры запуска.
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Отключение @mentions
Считаете ли вы сборщик @mentions больше раздражающим, чем полезным? Теперь вы можете выключить его. Найдите параметр под новым флажком в меню Файл> Параметры> Почта> Отправить сообщения в Outlook.
Передача настроек Outlook автоматически
Теперь Outlook будет сохранять/извлекать настройки из облака, поэтому при настройке нового устройства Windows ваши настройки будут загружаться автоматически на основе идентификатора Office.
Храните свои подписи в облаке
Подписи теперь следуют за вашей учетной записью на устройствах Windows. Настройте свою учетную запись один раз, и новые установки Outlook будут иметь ваши подписи.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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