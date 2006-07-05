Инсайдеры Office могут установить сборки 20071905 и 20072109
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:32
- Просмотров: 69
Инсайдеры Office получили очередные сборки для Mac (20071905 и 20072109).
Outlook
Новые функции
• Каждое собрание онлайн - теперь все ваши собрания могут быть Teams или Skype Meeting по умолчанию! Управляйте этим в настройках календаря;
• Используйте трекпад, чтобы легко пролистывать сетку календаря или мини-календарь My Day для быстрого доступа к вашему дню или неделе;
Исправления ошибок
• Можете подписаться на публичные или IMAP-папки в macOS Mojave и более ранних версиях;
• Для учетных записей Gmail черновик электронной почты не появлялся в ветке разговоров после его удаления;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 1
Гостей: 30
Роботы: Yandex Google
Wihar
Пользователей: 1
Гостей: 30
Роботы: Yandex Google
+10Новостей: 12166
+0Комментариев: 39440
+0Пользователей: 10034