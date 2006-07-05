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Инсайдеры Office могут установить сборки 20071905 и 20072109

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:32
  • Просмотров: 69
Инсайдеры Office могут установить сборки 20071905 и 20072109

Инсайдеры Office получили очередные сборки для Mac (20071905 и 20072109).

Outlook

Новые функции

• Каждое собрание онлайн - теперь все ваши собрания могут быть Teams или Skype Meeting по умолчанию! Управляйте этим в настройках календаря;



• Используйте трекпад, чтобы легко пролистывать сетку календаря или мини-календарь My Day для быстрого доступа к вашему дню или неделе;

Исправления ошибок

• Можете подписаться на публичные или IMAP-папки в macOS Mojave и более ранних версиях;
• Для учетных записей Gmail черновик электронной почты не появлялся в ветке разговоров после его удаления;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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