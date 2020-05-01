Инсайдеры Office могут установить сборку 20112905
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:02
- Просмотров: 92
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 20112905).
Word, Excel и PowerPoint
Расскажите свои истории с помощью анимированных GIF-файлов
Ваши документы стали еще шикарнее. Анимированные GIF-файлы теперь поддерживаются в редакторе Office. Раньше анимированные GIF-файлы в редакторе были статичными. Это изменение позволит эффективно воспроизводить анимированные GIF-файлы в редакторе с пользовательскими элементами управления для воспроизведения/паузы.
PowerPoint
Попробуйте Presenter Coach
В PowerPoint Presenter Coach использует AI, чтобы помочь вам отрепетировать предстоящие презентации. Например, он помечает такие проблемы, как слишком быстрый разговор, слишком много слов «ммм» или просто чтение текста со слайдов. Теперь та же функция доступна в PowerPoint на iPhone и iPad.
Outlook
Воспроизведение моих электронных писем
Теперь вы можете воспроизводить свои электронные письма, попросив Cortana прочитать вслух ваши последние электронные письма на вашем iPad. Вы также можете попросить Cartana помечать, архивировать, удалять и пропускать сообщения. Эта функция особенно полезна для того, чтобы получать сообщения по электронной почте, когда вы заняты.
Звоните людям с помощью голоса
Сделайте перерыв и используйте голосовые команды, чтобы ускорить выполнение повседневных задач, например, совершить звонок. Коснитесь микрофона в строке поиска и произнесите: «Позвонить Анне» или «Позвонить Анне в Teams», и Outlook поместит вас на расстоянии одного касания от совершения этого вызова. Доступно для подходящих аккаунтов на английском языке в США.
Нажмите на изображение для демонстрации
Переключатель темного режима
В темном режиме, если вы читаете электронное письмо, которое хотите видеть в светлом режиме, попробуйте новый переключатель в области чтения.
Office
Фильтровать контент на главной странице
Теперь вы можете фильтровать свой контент на главной странице по типу.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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