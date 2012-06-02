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Инсайдеры Office могут установить сборку 13628.20030

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:56
  • Просмотров: 258
Инсайдеры Office могут установить сборку 13628.20030

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13628.20030).

Outlook

Каждое собрание онлайн

Поскольку во время этой глобальной пандемии многие люди работают из дома, Microsoft наблюдает резкое увеличение количества онлайн-собраний. Один из самых частых запросов клиентов заключался в том, чтобы предоставить возможность проводить все собрания по умолчанию в режиме онлайн. Microsoft рада сообщить, что эта функция теперь доступна в Win32 Outlook! Вам больше не нужно помнить о добавлении сведений о собраниях Teams к своим собраниям.

Visio

Последние фигуры Azure в Visio

Microsoft обновила шаблоны Azure, и теперь вы можете представить свою архитектуру Azure с помощью последних иконок и фигур.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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