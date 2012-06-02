Инсайдеры Office могут установить сборку 16.46.21020701
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 16:23
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 16.46.21020701).
Word
Диктовка стала лучше
Теперь стало проще создавать контент с помощью голоса с помощью новой панели инструментов диктовки, голосовых команд и поддержки автоматической пунктуации.
PowerPoint
Создавайте GIF-файлы с прозрачным фоном
При экспорте в анимированный GIF новая опция позволит вам сделать фон прозрачным.
Экспорт анимированных GIF-файлов в диапазоне
Выберите диапазон слайдов при экспорте в анимированный GIF-файл.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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