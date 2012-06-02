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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.46.21020701

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 16:23
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 16.46.21020701

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 16.46.21020701).

Word

Диктовка стала лучше

Теперь стало проще создавать контент с помощью голоса с помощью новой панели инструментов диктовки, голосовых команд и поддержки автоматической пунктуации.

PowerPoint

Создавайте GIF-файлы с прозрачным фоном

При экспорте в анимированный GIF новая опция позволит вам сделать фон прозрачным.

Экспорт анимированных GIF-файлов в диапазоне

Выберите диапазон слайдов при экспорте в анимированный GIF-файл.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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